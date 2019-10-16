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Gusül abdesti nasıl alınır?

Sözlükte "bir şeyi su ile derinlemesine yıkamak" anlamına gelen gusül, halk dilinde "boy abdesti" olarak da anılıyor. Bütün bedeni temizlemeye dayanan gusül abdestinin inceliklerini sizler için derledik. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:04
Gusül abdesti nasıl alınır?

Sözlükte "bir şeyi su ile derinlemesine yıkamak" anlamına gelen gusül, halk dilinde "boy abdesti" olarak da anılıyor. Bütün bedeni temizlemeye dayanan gusül abdestinin inceliklerini sizler için derledik. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? İşte detaylar...

Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden besmele çeker ve abdest almadan önce de tekrar eder ve  niyet eder. Vücudunda bir iğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde bütün deri parçaları güzel bir şekilde temizlenir.

Namaz abdesti için gösterilen hassasiyetlerin aynısı gusül için de gösterilmelidir. Özellikle su kullanımının aşırıya kaçmadan, az miktarlarla sınırlandırılması gerekir. 

  •  Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.
  • "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.
  • Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.
  • Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.
  • Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
  • Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

Gusül abdesti alındıktan sonra namaz abdesti alınır. Fakat ayak dibinde su birikintisi var ise, çıkarken ayakları yıkamaya özen göstermek gerekir.

Abdest alırken hangi dualar okunur?

Guslün farzı üçtür. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak ve bütün bedeni yıkamaktır. Bu inceliklere dikkat edilerek diğer uzuvların temizliğine de özen gösterilmelidir.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:04
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