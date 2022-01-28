Gustavo indirim yaptı yaptı, yapmadı...

Fenerbahçe, yıllık 3.5 milyon eurodan fazla kazanan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'dan maaş indirimi talebinde bulunacak.

Yıllık kazancı 3.5 milyon euroyu geçen ancak bu sezon performansı oldukça düşen 34 yaşındaki futbolcuyla ve menajerliğini yapan Rogon'la masaya oturulacak.

Özellikle Ali Koç döneminde menajerlik şirketi Rogon'la çok sık çalışan sarı-lacivertli yönetim, bu sefer kapıyı transfer için değil, Gustavo'nun maaşında indirim ya da yolların ayrılması için çalacak.

Haber Global'in haberine göre; temmuzda 35 yaşına girecek Brezilyalı futbolcu, yüzde 30-50 arası bir maaş indirimini kabul etmezse kulüp bulması istenecek.

Gustavo, 2019'da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'yle şu ana kadar 89 maça çıktı.

Bu maçların 76'sında ilk 11'de sahaya çıkan Gustavo, özellikle bu sezon oynadığı dönemde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu.