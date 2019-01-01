Gurur tablosu! İmam Hatipliler 2018'de göğsümüzü kabarttı

2018 yılında da Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okullardan güzel haberler geldi. Nisan ayında İzmit’teki Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Katar’da Arapça münazara şampiyonluğu ile sevindik. Arkasından, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip öğrencisi Azra Kargı’nın LGS’de 500 tam puan alarak birinci olmasıyla gururlandık. Daha sonra Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden tekvandocu Şeyma Güngör Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarılara hem akademik, hem de diğer alanlardaki başarılar eklendi.

İşte imam hatiplerin 2018’deki gurur tablosu:

İmam hatipli kızlar dünya şampiyonu

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri,

4. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması için Türkiye’yi temsilen gittiği Katar’da şampiyon oldu. Katar Münazara Merkezinin 7-11 Nisan tarihlerinde düzenlediği yarışmada derece alan öğrencilerin okul müdürü Fatih Şenocak, “İki yıllık dil eğitimiyle bu dereceyi elde etmek önemli bir başarı. Bunu biz hazırlık sınıfı olan proje okulların başarısı olarak görüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, çoğu Arapça konuşan 53 ülkeyi geride bırakan imam hatip öğrencilerini telefonla arayarak tebrik etti.

Şampiyon kızlar ödüle doymuyor

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları çerçevesinde Arapça münazara yarışması yapıldı. Yarışmada, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geçtiğimiz iki yıl gibi bu yıl da şampiyon oldu. 11-14 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen yarışmada Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ikincilik, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Prag’dan altın madalyayla döndüler

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Muğla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 14. Uluslararası URFODU Bilim Temelli Bilgi Yarışması’ndan altın madalya kazanarak geri döndü. Bu yıl 14.’sü düzenlenen Uluslararası URFODU Bilim Temelli Bilgi Yarışması’nın finalleri İngilizce kategorisinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi.

Azra LGS Türkiye birincisi

Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip öğrencisi Azra Kargı, bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ortaokul öğrencisi Kargı, sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. 22 Kasım 2004 Adana doğumlu olan Azra Kargı, sınavdaki başarısının sürekli ders çalışmaktan ziyade devamlı ve disiplinli çalışmaya bağlı olduğunu söyledi. Tam puan almayı ise beklediğini söyleyen Azra, “Bu sonuç beklediğim birşeydi, full veya bir yanlış bekliyordum. Tam puan aldığımı görünce yine de çok sevindim” dedi.

İmam hatipli Rus şampiyon

Müslüman olup 5 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Rus çiftin kızı 14 yaşındaki Andalib Goncharova, Lise Giriş Sınavı’nda (LGS) yüzde 1’lik dilime girerek büyük başarı elde etti. Alanya Nebahat Şifa İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Andalib Goncharova, anadili Rusçanın yanı sıra Arapça ve İngilizceyi de iyi derecede konuşabiliyor. Babası yazılım mühendisi, annesi mütercim olan Andalib, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

İmam hatipliler İrlanda’da

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Birleşmiş Milletler programlarından Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da düzenlenen "Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı" konulu çalıştaya katıldı. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, 1-5 Ağustos 2018 tarihlerinde İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen program kapsamında öğrencilerin çatışma sürecinin sebepleri hakkında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Tıbbiyeli hafızlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “örgün eğitimle birlikte hafızlık” projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. İlk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 İmam Hatip okulunda hayata geçirilen projeye dahil olup hafızlığını tamamlayan öğrenciler üniversite sınavlarında da büyük başarılara imza attı. İşte o isimlerden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Hava Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni, aynı okuldan Feyza Saniye Ülgür Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni,Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynep Hanne Gökel de Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Bu okulun tüm mezunları üniversitede

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun 32 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre çeşitli dereceler elde ederek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşmeyi başardı. 32 öğrencinin 7'si hukuk, 3'ü tıp, 2'si bilgisayar mühendisliği, 2'si siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 2'si elektrik-elektronik mühendisliği, 1'i biyomedikal mühendisliği, 1'i endüstri ve 1'i inşaat mühendisliği, 1'i makine mühendisliğine yerleşti. Akademik başarının yanısıra okulda "Yedirenk" okul dergisi, "Bilim ve Tefekkür" isimli bilim dergisi , "Ceviz Ağacı" adlı edebiyat ve sanat dergisi ile "DEM" isimli gazete öğrenciler tarafından çıkartılıyor.

Teknofest’te birinci oldular

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Otonom Araçlar Temel Kategori'de yarışarak birinciliği elde etti. 50'den fazla yarışmacının yer aldığı TEKNOFEST 'Otonom Araçlar Temel Kategori' yarışmasında şampiyon olan öğrenciler plaketlerini ve 30 bin liralık birincilik hediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Şeyma, Tekvando Türkiye şampiyonu

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Güngör, Konya´da yapılan Tekvando Milli Takım seçmelerinde başarılı oldu. Rakiplerini eleyen Şeyma Güngör, Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ailesinin, çevresinin kendisini desteklediğini anlatan Güngör, bazı arkadaşlarının da tekvandoya başladığını kaydetti. İmam hatip lisesi öğrencisi ve başörtülü bir tekvando şampiyonu olduğuna değinen Güngör, şöyle konuştu: "Tesettürlülerin hiçbir alanda bir engeli olduğunu düşünmüyorum. Ben başörtülü olarak derece yaptığım zaman, başarılı olduğum zaman çevredeki insanlar da özenip 'kapalılar da spor yapabiliyormuş, başarılı olabiliyormuş' diyorlar."

Çin’den ödülle döndüler

Bu defa da Çin’in başkenti Pekin’den güzel haber var. “2. Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı’’ için Pekin’de bulunan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ülkeden 3 ayrı kategoride ödülle döndü. 39 ülkeden 49 takımın katıldığı yarışmadan öğrenciler akıllı robot, lazer kesim ve kısa dijital video alanlarında finale kaldı. Öğrenciler ayrıca “En İyi Uygulama”, “En İyi Sunum” ve ”En İyi Takım Çalışması” alanlarında ödül aldı. Kasım ayındaki çalıştaya okuldan 2 öğretmen ve 5 öğrenci katıldı.