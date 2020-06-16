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Yerel

Gürün çiçek açtı

Gürün Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, diktiği binlerce çiçekle Gürün’ü adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:52:21 -
Gürün çiçek açtı

Gürün Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, diktiği binlerce çiçekle Gürün’ü adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.


Birbirinden güzel çiçeklerin Gürün’e ayrı bir güzellik kattığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Her mevsimi ayrı bir güzellikte olan Gürün’ümüz, yazın gelmesiyle birlikte daha da güzelleşti. Ekiplerimiz, kavşaklarda, refüjlerde ve parklarda yürüttüğü çalışmalarda menekşe, petunya, kadife, acem halısı ve gül çeşitlerinden oluşan yaklaşık bin adet mevsimlik çiçek dikti. Farklı desen ve motifleri içeren çiçekler, Gürün’e estetik bir görünüm kazandırırken, yapılan çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde devam ediyor” dedi.

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