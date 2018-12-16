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Gürültü kavgası kanlı bitti! 3 kişiyi vurdu

Kütahya'da yaşayan bir şahıs, evinin önünde gürültü yaptıklarını öne sürerek 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

16 Aralık 2018 Pazar 11:05
Gürültü kavgası kanlı bitti! 3 kişiyi vurdu

Kütahya'da Sezai K., evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Sezai K. ile evinde misafir olan Mustafa Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle gruba ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de kol ve bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde bekleyen 3 yaralı, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan tüfek, bahçede de 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:05
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