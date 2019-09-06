0553 313 94 23

Gürsel Tekin'in İBB'nin yakıt masrafları iddiasına bomba yanıt!

CHP'li Gürsel Tekin, önceki dönemlerde İBB araçlarının yakıt masraflarıyla ilgili Sayıştay raporu üzerinden çarpıtma bir iddia ortaya attı.

06 Eylül 2019 Cuma 09:15
Gürsel Tekin'in İBB'nin yakıt masrafları iddiasına bomba yanıt!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Sayıştay raporunu çarpıtarak Twitter'dan paylaştığı ve İBB araçlarının yakıt masraflarını söz konusu ettiği mesajına gazeteci Serkan Fıçıcı'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

İBB'nin yıllardır yakıtları OPET'ten aldığını hatırlatan Fıçıcı, Tekin'in İBB-OPET ortaklığıyla soygun yapıldığını iddia ettiğini ancak, Ekrem İmamoğlu'nun da OPET'in Genel Müdürü'nü İBB'ye Genel Sekreter olarak atadığını vurguladı.

Serkan Fıçıcı şu ifadeleri kullandı:

"AKARYAKIT ALIMINI EN İYİ, İMAMOĞLU'NUN OPET'TEN GETİRDİĞİ GENEL SEKRETER BİLİR"

İBB’nin yıllardır “özel anlaşma ile” OPET’ten akaryakıt alımını en iyi İmamoğlu’nun OPET’ten getirdiği genel sekreter Yavuz Erkutbilir. Anlatsın. Hep birlikte öğrenelim. Olmaz mı?

"İŞİN BOYUTUNU GÜRSEL TEKİN BİLMİYOR MU SANIYORSUNUZ?"

Hem Gürsel Tekin’in bu işin boyutlarını bilmediğini mi sanıyorsunuz? Adam CHP’nin İBB adayı olmak için ömrünü verdi. Ama KOÇ bastırınca tombaladan İmamoğlu çıktı. Şimdi KOÇ’un İBB’ye paraşüt ile indirdiği Yavuz Erkut’u kurnazca hedef göstermesini takdir etmeyelim de ne yapalım?

Kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? 100 yerine 1000 ton akaryakıt harcandı deniyorsa fatura nerede? Olmayan akaryakıtın parası kime ödendi?

Gürsel Bey, O Sayıştay Raporu’ndaki iddianın muhatabı Ak Parti döneminin İSKİ Gn Md Yardımcısı Selami Taşer’di. Araçlardan o sorumluydu. Taşer, istifa etti ama İmamoğlu tarafından geri çağrılarak İSKİ’nin başına getirildi. Size uyum sağlamak için bıyığını bile kesmiş. İyi mi?

"İDDİA ZATEN SAYIŞTAY TARAFINDAN YALANLANDI"

Neyse.... Gürsel Tekin’in Sayıştay Raporu üzerinden ortaya attığı iddia bizzat Sayıştay tarafından yalanlandı zaten.... Boş beleş bir iş yani.

KAYNAK: HABER7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:15
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. yavuz erkut
  4. Gürsel Tekin
  5. yakıt
  6. opet
  7. Genel Sekreter
  8. serkan fıçıcı
  9. Ekrem İmamoğlu
  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev projedeki ticari alanlar sahiplerini bekliyor
    1. Dev projedeki ticari alanlar..
    2. Sivas’ta araç sayısı artıyor
    3. Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı..
    4. Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist..
    5. Adana’da okul önlerinde tek dal sigara..
    6. (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’..
    7. Çin'de heyelan: 9 ölü
    8. Kilis Belediyesinden hizmet atacağı..
    9. Topçu: Devletin kararlılığı anaları..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik..
    11. AK Parti harekete geçti! İhraç kararı..
    12. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    13. DidimZiraat Odası meclisinde..
    14. Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu..
    15. Didim Belediye Meclis toplantısı..
    16. Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki..
    17. Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
    18. ABD Açık'ta finalin adı:..
    19. Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali..
    20. Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı..
    21. Yüksekova’ya dev yatırım
    22. Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi..
    23. Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem..
    24. Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş..
    25. Sakarya’da otomobil ağaca çarptı: 3’ü..
    26. Erzincan ve Bayburt göç alırken..
    27. Cinayet zanlısı, maktulün mezarı..
    28. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    29. Konya'da vahşet! Kocasını keserle..
    30. Vali Memiş; ‘’Takdirlik bir iş’’
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'