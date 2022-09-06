Gürsel Tekin'e sert tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Akit’e konuşan Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şunları dile getirdi:

Hakkımızı helal etmiyoruz

“Kim terör örgütü seviciliği yapıyorsa, kapalı kapılar ardında pazarlık yapıyorsa, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu kişilere ve temsilcilerine haklarımızı helal etmiyoruz. Terörden beslenen PKK ve uzantıları ile devlet düşmanlarını şiddetle kınıyor lanetliyoruz. Hiçbir siyasi partide terör sevici istemiyoruz.”

“Kimlerin uşağısınız?”

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tepkisini şöyle ifade etti: “Ortakları Meral Akşener de ‘Pensilvanya’ya bakanlık vereceğiz’ derse şaşırmayız. Kılıçdaroğlu ve Akşener, HDP’nin planlarının maşası, ayakçısı ve işbirlikçisidir. Kimlerin uşağısınız? İP, Tekin’e sadece erken konuştu diye kızıyor. HDP ile ortaklık ifşa olunca rol kesiyor 2 samimiyetsiz!”