Gürsel Tekin’den yeni hamle! CHP’nin banka hesaplarına erişim izni almak için mahkemeye başvurdu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'tedbiren' vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

Gelişme sonrası "Çağrı Heyeti" olarak yürüttüğü İl Başkanlığı görevine devam eden Gürsel Tekin'den yeni bir hamle geldi. Tekin, CHP'nin banka hesaplarına erişim için kendisini "Çağrı Heyeti" olarak atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarının bulunduğu banka da mahkemeye yazı yazdı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Öte yandan Gürsel Tekin, CHP'nin itirazının reddedilmesi sonrası Takvim'e konuşmuş, "Görevimizin başındayız" mesajı vermişti.

"BİZİ ÖNERENLER DE CHP'Lİ"

Tekin, geçtiğimiz günlerde makam odasının kapılarını Takvim.com.tr'ye açmış, "Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız