Gürsel Tekin'den sonra CHP'li Atıcı'dan da HDP'ye bakanlık çıkışı: Zorundasınız!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in büyük tepki çeken "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin ardından CHP'li vekil Aytuğ Atıcı da benzer bir çıkışta bulunarak, ''Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' söylemi ile tepkilerin odağı olmuştu. İYİ Parti ile iplerin gerilmesine neden olan Tekin'e sosyal medyadan tepki gelmişti. Tartışmaları alevlendirecek bir açıklamada eski CHP'li vekil ve CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan geldi.

"Tabii ki bakanlık vermek zorundasınız''

Tekin'in söylemine destek veren Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız'' dedi.

Gürsel Tekin ne demişti?

Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" açıklamasını yapmıştı.