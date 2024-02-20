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Siyaset Gürsel Tekin'den canlı yayında CHP itirafı!
Siyaset

Gürsel Tekin'den canlı yayında CHP itirafı!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 23:52:00 - 2024-02-20 23:52:38

CHP'den istifasını duyuran Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında partisine ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'yle (CHP) ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Tekin, "CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi" dedi.

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