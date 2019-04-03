Gürsel Tekin: Yüzde 2-3 çalma payını bırakacaksın!

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığı belgeleriyle birlikte ortaya çıktı. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. Türkiye CHP'nin oy hırsızlığını konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in kafaları karıştıran açıklamaları sosyal medyada gündeme geldi.

"Yüzde 2-3 çalma payı bırakacaksın"

Türkiye sandık başına gitmiş ve sonuçları merakla beklerken bir televizyon kanalının seçim özel programına konuk olan CHP'li Gürsel Tekin, oy hırsızlığını açık açık söyledi. Tekin, "En azından yüzde 2 yüzde 3 çalma payını bırakacaksınız öyle başlayacaksınız. Çok açık net söylüyorum" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı...