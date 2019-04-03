Gürsel Tekin: Yüzde 2-3 çalma payını bırakacaksın!
31 Mart yerel seçimlerinde sandıklardaki oy hırsızlığı ve usulsüzlük tartışmaları devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in seçim akşamı katıldığı programdaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Tekin canlı yayında, "Seçimlerde yüzde 2-3 çalma payını bırakıp öyle başlayacaksınız” ifadelerini kullandı.03 Nisan 2019 Çarşamba 15:05
İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığı belgeleriyle birlikte ortaya çıktı. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. Türkiye CHP'nin oy hırsızlığını konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in kafaları karıştıran açıklamaları sosyal medyada gündeme geldi.
"Yüzde 2-3 çalma payı bırakacaksın"
Türkiye sandık başına gitmiş ve sonuçları merakla beklerken bir televizyon kanalının seçim özel programına konuk olan CHP'li Gürsel Tekin, oy hırsızlığını açık açık söyledi. Tekin, "En azından yüzde 2 yüzde 3 çalma payını bırakacaksınız öyle başlayacaksınız. Çok açık net söylüyorum" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili akıllarda soru işareti bıraktı...
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