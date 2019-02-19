Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'na sitem etti! "Tomografi çektim ama kimse aramadı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçime sayılı günler kala tansiyon yükseliyor. Aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmaların sahaya da yansıdığı gözlenirken, krizin merkezine "İstanbul" oturdu.

Gazeteci Özay Şendir'in Viva Radyo'da hazırlayıp sunduğu "İnceAyar" programına telefon bağlantısı ile katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Kimse aramadı"

Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu üstü kapalı mesajlarla eleştirirken, "Ekrem Bey ilk aday olduğunda konuştuk, kendisine anlattım İstanbul için tomografi çektim ve elimden gelen her bir yardımı yaparım dedim ama maalesef kimse aramadı." sözleriyle sitem etti.

CHP'li olmayan 3 tane adayın kendisini aradığını ancak partisinin adayının kendisi ile görüşmediğini belirten Tekin, "Çok üzüldüm. İsterdim ki kendi partimden arayanlar olsun ama aramadı ve ben İstanbul'da bütün sosyolojik dengeleri hesaplayan onlarla iletişim kurabilen daha ileriye gidiyorum sadece 81 ilin insanları ile değil İstanbul'a göç eden insanlarla da iletişim kurdum." dedi.

"Binali Yıldırım'a bilgi vermem"

"Peki diyelim ki sizi AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım aradı ve diyelim ki sizinle görüşüp gözlemlerinizi konuşalım dedi cevabınız ne olur?" sorusuna da cevap veren Tekin, "Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı yaptı. Elbette buluşurum, fikrimi söylerim ama bilgi vermem." diye konuştu.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü;

"İstanbul'da ben 10 tane mahalle söylesem ve 10 gün de süre versem ve desem ki; 'Gidin bu mahalleri bulun, bulurlarsa siyaseti bırakırım. Gerçekten doktora yapar gibi çalışıyordum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayından da, Sayın Genel Başkanından da bekliyordum bu kadar dolaşmama, bu kadar araştırma yapan biri olarak bilgi paylaşımını yapmak isterdim."

"Para iddialarını genel merkez cevaplasın"

"'Para' iddialarına karşı düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna da cevap veren CHP'li Tekin, "Birçok eleştirileri, onları anlarım ama tek olmayacak tek para meselesidir. Bu iddialara katılmıyorum. Genel merkez ses çıkarmıyorsa onların cevaplaması gerekiyor, onlara bir şey diyemem'' dedi.

Lider değişikliğine işaret etti

Seçimden sonrası için delegeleri işaret eden Tekin çok tartışılacak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bilinçli seçmenlerdir. Bütün olumsuzluğa rağmen sandık başına giderek oy vereceklerdir. Parti yöneticileri doğru karar almışsa 1 Nisan'da bu belli olacak. Eğer doğru karar alınmamışsa bunun kararını, değişiklik kararını da kongre üyeleri ve kurultay delegeleri verecek. Seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanacaktır."