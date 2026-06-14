Gürsel Tekin, Ali Mahir’i kusturdu!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır, katıldığı Onlar TV yayınında yaşanan süreci değerlendirirken Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana diyorlar ki saygı göster. Benim ona saygı göstermemin hiçbir önemi yok. Saygı zorla gösterilmez. Benim ona karşı bir duygum da kalmadı. Hakaret de etmiyorum. Kemal Bey maalesef çok kötü bir projeymiş."

GÜRSEL TEKİN: O GÜN EN HEVESLİ SENDİN

Başarır'ın açıklamalarına ilk tepki, Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Başarır'ın 2023 yılında yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu" paylaşımını alıntılayarak "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘proje’ diyenler, dün o projenin en hevesli sahipleri, en yüksek sesli destekçileri ve en görünür ortaklarıydı!" ifadelerini kullandı.

Tekin'in geçmiş dönemdeki tutumları hatırlatarak yaptığı bu paylaşıma Başarır'ın tepkisi ise doğrudan bir emoji ile oldu. Başarır, Tekin'in kendisini hedef aldığı mesaja sadece kusma emojisi bırakarak yanıt verdi.