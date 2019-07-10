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Gürpınar’da parklar güzelleşiyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde çalışmalarına hız verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
Gürpınar’da parklar güzelleşiyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde çalışmalarına hız verdi.


Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatlarıyla ilçenin daha güzel ve yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, parkların alt yapı çalışmalarının yüzde 80’inin tamamladı. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde bulunan parklarda yenileme, bakım ve düzenleme çalışmalarını devam ettirirken, alt yapı çalışmaları kapsamında Gürpark Millet Bahçesinde 52 metre derinliğinde sondaj vurularak parkın su ihtiyacının karşılaması amaçlanıyor. Ayrıca kuruyarak ömrünü tamamlamış ağaçların yerine 80 adet ağaç ile 100 çalı grubu ekimi gerçekleştirdi.


İlçenin her alanda güzelleşmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Başkan Tanış, “Her alanda yeni ve özgün projeleri hayata geçirerek Gürpınar’ı daha yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek için gayret ediyoruz. İlçemizdeki parkları modern bir görünüme kavuşturmak ve halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda da ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:09
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