0553 313 94 23

Gürpınar’da hasat zamanı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından vatandaşlara örnek olması amacıyla hayata geçirilen seralarda üretilen ürünler toplanmaya başlandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:46
Gürpınar’da hasat zamanı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından vatandaşlara örnek olması amacıyla hayata geçirilen seralarda üretilen ürünler toplanmaya başlandı.


Farklı üretim modelleri ile Gürpınar’ı modern tarımda örnek yapmaya çalışan belediye, bu kapsamda domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve karpuz hasadına başladı. Çeşitli meyve ve sebzenin yanı sıra bu yıl ilk defa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonda çilek de ekildi. Suyu, güneşli gün sayısı ve verimli topraklara sahip Gürpınar’da yenilikçi çalışmalara imza atan Gürpınar Belediyesi, çilek ekimiyle de kendini ispatlayarak vatandaşlardan takdir topladı.


Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar’da verimli topraklar sayesinde yeni tarımsal üretim modelleri deneyerek çiftçilere örnek olmak istediklerini belirtti.


Kaliteli tarımsal üretimin ülke açısından son derece önemli olduğuna değinen Başkan Tanış, “Yerli üretime az çok demeden herkes destek vermeli. Bugün soframıza aldığımız birçok ürünü kendimiz ekebilir, kendimiz en güzel şekilde yetiştirebiliriz. Bizde çiftçilerimize gelin artık farklı üretim modelleri deneyin diyoruz. Bu yıl ilk defa çilek ektik ve Allah’a hamdolsun güzel sonuçlar alıyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bunları görür ve bu toprakların bereketine inanarak yerli üretime katkı sağlar. Çünkü hükümetimizin bu konuda ciddi teşvikleri var. Bizde belediye olarak özellikle işsiz gençlerimiz olmak üzere bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de peş peşe toplu istifa depremi
    1. CHP'de peş peşe toplu istifa depremi
    2. Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale..
    3. Bitlis'te bazı köy ve mezralarda..
    4. Neyi vermedilerse kendimiz yaptık
    5. Yerli üretim logolu etiketlerde yeni..
    6. Vekaleten rektördü, asaleten atandı
    7. İsveç'te Türk restoranına el yapımı..
    8. Gazi Köşkü’nde onarım çalışmaları..
    9. Turan ve İskenderoğlu’ndan Biga..
    10. Batan geminin kaptanını, kuvvet..
    11. Diyarbakır’da makas atan otomobil yol..
    12. Kaçak salep toplayıcılarına büyük ceza
    13. İçişleri Bakanlığından "anıt" açıklaması
    14. Eylem Tunçer: Kalp anomalisiyle doğan..
    15. Başkan Tanğlay’dan Soyer’e cevap
    16. (Özel) Hurda yüklü kamyonetten böyle..
    17. Lüleburgaz’da Camiler Arası Futbol..
    18. Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    19. Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı
    20. Annesini öldüren babasından şikayetçi..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz