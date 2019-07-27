Gürpınar’da hasat zamanı

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından vatandaşlara örnek olması amacıyla hayata geçirilen seralarda üretilen ürünler toplanmaya başlandı.

Farklı üretim modelleri ile Gürpınar’ı modern tarımda örnek yapmaya çalışan belediye, bu kapsamda domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve karpuz hasadına başladı. Çeşitli meyve ve sebzenin yanı sıra bu yıl ilk defa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonda çilek de ekildi. Suyu, güneşli gün sayısı ve verimli topraklara sahip Gürpınar’da yenilikçi çalışmalara imza atan Gürpınar Belediyesi, çilek ekimiyle de kendini ispatlayarak vatandaşlardan takdir topladı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar’da verimli topraklar sayesinde yeni tarımsal üretim modelleri deneyerek çiftçilere örnek olmak istediklerini belirtti.

Kaliteli tarımsal üretimin ülke açısından son derece önemli olduğuna değinen Başkan Tanış, “Yerli üretime az çok demeden herkes destek vermeli. Bugün soframıza aldığımız birçok ürünü kendimiz ekebilir, kendimiz en güzel şekilde yetiştirebiliriz. Bizde çiftçilerimize gelin artık farklı üretim modelleri deneyin diyoruz. Bu yıl ilk defa çilek ektik ve Allah’a hamdolsun güzel sonuçlar alıyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bunları görür ve bu toprakların bereketine inanarak yerli üretime katkı sağlar. Çünkü hükümetimizin bu konuda ciddi teşvikleri var. Bizde belediye olarak özellikle işsiz gençlerimiz olmak üzere bu konuda kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.