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Gürpınar’da AK Parti rüzgarı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van’ın Gürpınar ilçesinde seçim çalışması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:32
Gürpınar’da AK Parti rüzgarı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van’ın Gürpınar ilçesinde seçim çalışması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki partililerle sabah saatlerinde mahalle ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Osman Nuri Gülaçar, daha sonra 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Gülaçar, “Bugün Van’ın en gözde ilçelerinden biri olan güzel Gürpınar’ımızın güzide insanları ile bir araya geldik. Tutmaç, Alnıak, Yedisalkım, Molla Hüseyin ve birçok mahalleyi ziyaret edip yüzlerce insanımızla bir araya geldik. Ziyaret ettiğimiz yerlerde; Gürpınar’ın kanaat önderleri ve muhtarları ile istişarelerde bulunurken, kapı kapı dolaşıp insanımızla hasbihal etmeye gayret gösterdik. Gittiğimiz her yerde, selamlaştığımız her yürekte hep aynı temennileri gördük. Güven ortamına, istikrara ve iş alanlarına olan özlemi ve bu özlemin giderilmesi adına ilçede Hayrullah Tanış kardeşimizi, büyükşehirde ise Necdet Takva kardeşimizi destekleyeceklerini gördük. Bölgede ve hatta ülkede en yoğun genç nüfusa sahip illerden biriyiz. Gençlerimizin istihdamı adına, bölgemizin güven ortamına ve istikrara kavuşması gerekiyor. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde gönül belediyeciliği galip gelirse, bu bölge terörle anılmak yerine turizm ile anılacak. Ak belediyecilik bu bölgeye sadece temel hizmetleri değil, aynı zamanda sunduğu istikrar ortamı ile birçok iş alanının buralara gelmesine vesile olacak. İlimiz, konumu itibariyle dış ticarette önem arz ediyor. Eğer burada istikrar sağlanırsa, inşallah istihdam da sağlanacaktır. Bu minvalde Gürpınar halkının ilçede Hayrullah kardeşimize, büyükşehirde ise Necdet Takva kardeşimize tam destek vereceklerine inanıyorum” dedi.



“Gürpınar’ın tercihi AK Parti”


Gün boyu yaptığı ziyaretler ve daha önceki ziyaretlerle birlikte Gürpınar halkının yerel seçimlerde tercihini AK Parti’den yana kullanacağını ifade eden Gülaçar, “Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Gürpınar’ımızda AK Parti’ye güçlü bir destek var. Gürpınar halkı son iki yılda yapılan hizmetlerin devamını görmek istiyor. Hem köylerde hem de ilçe merkezinde halkımızın kararını ve desteğini net bir şekilde görmüş olduk” diye konuştu.


“Çevre Dostu Kampanyası” ile alakalı da konuşan Gülaçar, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 81 ilde uygulanan Çevre Dostu Kampanyası elbette en çok milletimizi memnun ediyor. Yüksek müzik veya dağınık afişler hiçbir zaman tasvip ettiğimiz ulaşım araçları değildi. Genel başkanımızın bu kararı en çok milletimize yaradı” ifadelerini kullandı.


Kırsal mahalle ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Gülaçar, Gürpınar programını taziyelere katılarak tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:32
  1. doğa

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