Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Gürpınar Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı.

Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve sağlık personelleri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gürpınar ilçesine yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gürpınar ilçesinde hizmete açtıkları hastaneyle birlikte Van ilinde hastanesi olmayan ilçenin kalmadığını ifade eden Sünnetçioğlu, “2 yıl içinde inşaatı tamamlanan hastanemiz toplam 10 yataklı olarak hizmet verecektir. Hastanemizde 112 Acil Servisi, laboratuvar, röntgen, yataklı hasta servisi, 4 yataklı müşahede odası bulunmaktadır. Şu an itibariyle bir diş, iki dahiliye polikliniği olmak üzere 3 aktif poliklinikle ilçe halkımıza hizmet verilecektir. Diğer taraftan 77 sağlık personelinin görev aldığı hastanemizde, 3 uzman ve 6 pratisyen olmak üzere 9 hekim görev yapacaktır. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hastane açılışı okunan duanın ardından, polikliniklerin gezilmesiyle son buldu.

Vatandaşlar ise, ilçede daha önceleri hastane olmadığını belirterek, “Biz en ufak bir hastamız olduğunda Van merkez veya Gevaş ilçesine gidiyorduk. Şimdi artık bir hastanemiz var ve bu bizi çok mutlu etti. En azından ufak vakalarda ya da önemli olmayan hastalıklarda kısa bir süre içinde geleceğimiz bir hastanemiz oldu. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.