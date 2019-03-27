0553 313 94 23

Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Gürpınar Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Gürpınar Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı.


Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve sağlık personelleri katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gürpınar ilçesine yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gürpınar ilçesinde hizmete açtıkları hastaneyle birlikte Van ilinde hastanesi olmayan ilçenin kalmadığını ifade eden Sünnetçioğlu, “2 yıl içinde inşaatı tamamlanan hastanemiz toplam 10 yataklı olarak hizmet verecektir. Hastanemizde 112 Acil Servisi, laboratuvar, röntgen, yataklı hasta servisi, 4 yataklı müşahede odası bulunmaktadır. Şu an itibariyle bir diş, iki dahiliye polikliniği olmak üzere 3 aktif poliklinikle ilçe halkımıza hizmet verilecektir. Diğer taraftan 77 sağlık personelinin görev aldığı hastanemizde, 3 uzman ve 6 pratisyen olmak üzere 9 hekim görev yapacaktır. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


Hastane açılışı okunan duanın ardından, polikliniklerin gezilmesiyle son buldu.


Vatandaşlar ise, ilçede daha önceleri hastane olmadığını belirterek, “Biz en ufak bir hastamız olduğunda Van merkez veya Gevaş ilçesine gidiyorduk. Şimdi artık bir hastanemiz var ve bu bizi çok mutlu etti. En azından ufak vakalarda ya da önemli olmayan hastalıklarda kısa bir süre içinde geleceğimiz bir hastanemiz oldu. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe'de TIR parkında top mermisi bulundu
    1. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    2. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    3. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    4. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    5. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    6. Teröristler köşeye sıkıştı!
    7. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    8. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    9. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    11. e-YDS başvuruları başladı
    12. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    14. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    15. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    16. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    17. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    18. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    19. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    20. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    21. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    22. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    23. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    24. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    25. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    26. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    27. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    28. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    29. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    30. İzmir’den Galatasaray’a destek
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!