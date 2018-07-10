Gürle büyük bir cevhere sahip

SEBAHATTİN AYAN

Gürle Mahallesi’nde yapılması planlanan müze köy ve rekreasyon projesi de meclisin gündemindeydi. Bu projenin Manisa’nın yerli ve yabancı turistleri çekecek bir proje olduğunu, mahallenin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, “Gürle, havasıyla doğasıyla, su kaynaklarıyla büyük bir cevhere sahip. Bunu iyi değerlendirmeliyiz” dedi.