Gürle büyük bir cevhere sahip
Manisa Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı.10 Temmuz 2018 Salı 13:41
SEBAHATTİN AYAN
Gürle Mahallesi’nde yapılması planlanan müze köy ve rekreasyon projesi de meclisin gündemindeydi. Bu projenin Manisa’nın yerli ve yabancı turistleri çekecek bir proje olduğunu, mahallenin tarihi dokusunu ön plana çıkarmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, “Gürle, havasıyla doğasıyla, su kaynaklarıyla büyük bir cevhere sahip. Bunu iyi değerlendirmeliyiz” dedi.
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