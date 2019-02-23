Gürkan’a Akçadağ’da sevgi seli

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "15 yıldan beri belediye başkanlığı görevi yapıyorum. En gelişken yönün nedir deseler, adil ve adaletli olmamdır derim" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını Akçadağ İlçesi’nde sürdürdü.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ve partililerle birlikte Akçadağ İlçesi’ni ziyaret eden Gürkan, burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

İlçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Gürkan, vatandaşlarla samimi sohbette bulundu. Vatandaşların bağırlarına bastıkları Gürkan, kimi zaman bir vatandaşla simidini bölüştü, kimi zaman yemek kazanının başına geçti.

Akçadağlıların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Gürkan, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Kozluca Mahallesi’ni ziyaret etti. Gürkan burada Akçadağ Pilavı’nın yapıldığı kazanın başına geçti. Gürkan daha sonra Bahri Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 20 yıl idari görevde bulunduktan sonra 15 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

15 yılda Battalgazi’de önemli hizmetler yaptıklarının altını çizen Gürkan, "Bu dönem içerisinde bana ’En gelişken yönün nedir?’ diye sorsalar, ’adil ve adaletli olmamdır’ derim. Ayrıca, devletin ve milletin kör kuruşunun da hesabını sorarım. Ona da dikkat ederim. Açık, berrak ve şeffaf olan her şeye itibar ederim, kapalı ve karanlık olan şeylere ne müsaade ederim ne de müsamaha gösteririm. Kardeşimizde olsa her şeyin doğrusunu, dürüstünü, kamu adına yararlı olanı, toplum adına faydalı olanı şeyleri tercih ederim" dedi.

Gürkan, bir vatandaşın, ’Biz, senin yaptığın hizmetleri iyi biliyoruz, senden razıyız’ sözleri üzerine, "Birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Gösterilen sevgi ve ilgi benim yükümlülüğümü ve sorumluluğumu daha da artıyor. Bugün nasıl sizlerin karşısına çıktık, o muhabbeti, sevgiyi gördük. İnşallah daha sonra geldiğimizde de aynı muhabbeti, sevgiyi görmeyi Allah bana nasip eder. Buda ancak size yapacağımız hizmetlerle olur. Bizler, şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta güçlü bir şekilde sandıktan çıkmak istediklerini dile getiren Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Malatya’mızı şereflendirecek. Cumhurbaşkanımıza Malatya’da yüzde yüze yakın bir oy alacağımızı söyleyeceğiz. Sakın rehavete kapılmayalım. Güçlü bir şekilde gelirsek, cumhurbaşkanımıza sorunları uygun şekilde arz ederiz. Ben inanıyorum ki cumhurbaşkanımızda Türkiye rekoru kıran bir şehrin taleplerini en kısa sürede yerine getirme noktasında ilgili mercilere gerekli talimatı verir. Bizim çıktığımız yolda söylemlerimiz hep şu olmuştur; toplumda ayrımcılık yapmayalım, herkesi bir tutalım. ’Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü’ anlayışını içimize sindirelim ve içselleştirelim. Cenabı Allah’ın yarattığını bizim ötekileştirme gibi bir hakkımız, hukukumuz yok. Hizmet anlayışında taraf tutma gibi bir anlayışımızın olması mümkün değildir. Bizler herkesi kucaklayacağız. Bizim amacımız bu memlekette birlik, beraberlik, dirlik, düzen ve huzurun olmasıdır. En büyük sermayemiz, ’sosyal sermaye’ diye tabir ettiğimiz insanımızdır. Türkiye’de rekor kıran bir il olarak Malatya rol modelini sizlerle birlikte getireceğiz. Gönül belediyeciliğinin temayüz ettiği il Malatya, onun destanını yazacak insanlarda Malatyalılar, Bahrililer, Akçadağlılar olacak" diye konuştu