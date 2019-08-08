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Gürkan, yol çalışmasını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kadıibrahim Mahallesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Gürkan, yol çalışmasını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kadıibrahim Mahallesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle sohbet etti.


Akçadağ İlçesi Kadıibrahim Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan’a Meclis üyeleri, Akçadağ AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve Kadıibrahim Mahalle Muhtarı Bekir Akça ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Kadıibrahim Mahalle sakinleri, Başkan Gürkan’a yol çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek plaket hediye etti.


Kadıibrahim Mahalle Muhtarı Bekir Akça, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza mahallemize yaptıkları yol çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemize hizmetlerin devamını bekliyoruz” dedi.


Akçadağ’a ve Akçadağlılara özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Akçadağımızın insanı hakikaten memleketini terk etmemiş, köyünden mahallesinden çıkanda şehir merkezine gitmiş olup, bu özelliğe tek sahip ilçemiz Akçadağ ilçemizdir. Akçadağlı hemşerilerimizi kutluyorum. Kadıibrahim Mahallesinde gördüğümüz misafirperverlikten dolayı mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.


Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz, Kadıibrahim Mahallemizde 20 kilometre civarında asfalt çalışması yapmıştır. Çalışmalarımız devam edecektir. Bu tür çalışmaların çoktan bitmiş olması gerekiyordu. İnşallah en kısa zamanda 718 mahallemizin tamamında bu tür aksaklıların bitmesi noktasında Yol Asfalt Daire Başkanlığımız ve MASKİ çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüyorlar” ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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