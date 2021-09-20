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Medya Gürkan Uygun'un Teşkilat'taki rolü kesin olarak belli oldu! Kurtlar Vadisi hayranları üzülecek
Medya

Gürkan Uygun'un Teşkilat'taki rolü kesin olarak belli oldu! Kurtlar Vadisi hayranları üzülecek

Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'daki Hasan Sabbah performansı ile izleyenlerin büyük ilgisini çeken Gürkan Uygun bu kez Teşkilat ile sahne alıyor. Uygun'un dizideki rolüne ilişkin detaylar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 09:38:00 -
Gürkan Uygun'un Teşkilat'taki rolü kesin olarak belli oldu! Kurtlar Vadisi hayranları üzülecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Tims&B imzalı Teşkilat 26 Eylül’de sezonu açıyor. Dizinin yeni bölümlerine bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Gürkan Uygun da katılıyor.

Uygun, kısa sürede fenomen olan dizide canlandıracağı Yıldırım karakterine hayat verecek.

Ekibin yeni lideri Halit Başkan’la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

‘Teşkilat’, kadroya katılan Turgut Tunçalp gibi sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine çok konuşulacak.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’ 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de seyirciyle buluşacak.

Gürkan Uygun kötü tarafta yer alacak olması Memati hayranlarını üzdü. Hayranları Gürkan Uygun'un MİT tarafında yer almasını istiyor.

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