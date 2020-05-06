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Gündem

Gürgen Öz İGDAŞ'ı fena tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenleyen İGDAŞ’a vatandaş tepki gösterdi. Oyuncu Gürgen Öz de sosyal medyada İGDAŞ’a göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 21:57:00 - 2020-05-06 22:16:28

EPDK, İGDAŞ hakkında koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

 Fatura mağduru vatandaşlar, başlatılan soruşturmaya destek vererek, fazla kesilen bedelin iadesini talep etti.

Sosyal medyada binlerce vatandaş duruma tepki gösterirken oyuncu Gürgen Öz’den dikkat çeken İGDAŞ yorumu geldi.

Türkiye’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aldığı kararla özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasını devreye almıştı. Bu süreçte karantina altında olmayan illerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam etti.

İstanbul’da, doğalgaz abonesi vatandaşlardan faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Konu hakkında konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ‘’45 günlük fatura gönderirsen bu affedilir birşey değil’’ demişti.

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