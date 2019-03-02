Güreşte şampiyonlar belli oldu Aydın’da düzenlenen okullar arası güreş şampiyonasında şampiyonlar belli oldu.

Aydın’da düzenlenen okullar arası güreş şampiyonasında şampiyonlar belli oldu.

17-18 Yaş A Gençler Okullararası Grekoromen Güreş il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonucunda Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, 55 kilogramda Ömer Demir 2’inci, 60 kilogramda Recep Sait Ulusoy 1’inci, 67 kilogramda Nur Muhammet Danışman 1’inci 67 kilogramda Cihan Özer 2’inci, 97 kilogramda Tolga Yaren 1’inci oldu.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda yapılan 17-18 Yaş A Gençler Okullar Arası Serbest Güreş il Birinciliği Müsabakasında, Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, 57 kilogramda Ahmet Furkan Ayaydın 3’üncü, 65 kilogramda Ensar Nazlı 1’inci, 86 kilogramda Harun Öztürk 3’üncü, 86 kilogramda Kürşat Akbaş 3’üncü, 92 kilogramda Cengizhan Seymen 1’inci, 97 kilogramda Yasin Çoban 1’inci, 125 kilogramda Muhammed Ali Kaplan 1’inci oldu.

Oğuzhan Terk, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Burdur’da yapılan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Serbest Güreş 15-16 Yaş B Gençler Grup Müsabakasında Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi 65 kilogramda Oğuzhan Terk Grup 3’üncüsü olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Terk, 8-9-10 Mart tarihlerin de Didim’de yapılacak olan B Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’ na katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.