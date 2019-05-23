0553 313 94 23

Güreş: Matteo Pellicone Memorial Turnuvası

- Grekoromen Güreş Milli Takımı, organizasyonda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:22
Güreş: Matteo Pellicone Memorial Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Matteo Pellicone Memorial Turnuvası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen ve dünya şampiyonasına puan veren organizasyonda 55 kiloda milli sporcular Hakan Murat Çankaya ve Doğuş Ayazcı, Nordik sisteminde mücadele verdi.

Hakan Murat Çankaya, İtalyan rakibi Giovanni Freni'yi tuşla yenerken, Doğuş Ayazcı'ya yenilmesine rağmen altın madalyayı kazandı. Doğuş Ayazcı ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

63 kiloda Mehmet Çeker, Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 yenerek altın madalya kazanırken, 130 kiloda Avrupa ikincisi Macar Balint Lam'ı 3-0'la geçen Osman Yıldırım, altın madalyayı boynuna taktı.

60 kiloda Güney Koreli Seunghak Kim'e 5-0 yenilen Ahmet Uyar, 67 kiloda Rus Azamat Akhmedov'a 7-1 mağlup olan Hacı Karakuş, 82 kiloda Hint Gurpreet Singh'e 9-4 kaybeden Burhan Akbudak ve 87 kiloda Macar Victor Lorincz'e 5-1 mağlup olan Doğan Göktaş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

63 kiloda Güney Koreli Kyunghoon Kim'i 2-0 yenen Kadir Kamal, 72 kiloda Ahmet Yılmaz'ı 3-1 mağlup eden Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon olduğu turnuvada, Macaristan 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile ikinci, Güney Kore 2 altın ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya ile üçüncü, Rusya ise 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya ile dördüncü sırada yer aldı.

Matteo Pellicone Memorial Turnuvası'na yarın serbest stildeki maçlarla devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 23:22
  1. Grekoromen Güreş Milli Takımı
  2. Güreş
  3. Matteo Pellicone Memorial Turnuvası
  4. Türkiye Güreş Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a yeni suçlamalar
    1. ABD'den Wikileaks'in kurucusu Julian..
    2. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi açıldı
    3. "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın..
    4. İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması
    5. Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi..
    6. Polisle görülmemiş pazarlık: 15 bin..
    7. 3. katın balkonundan düşen çocuk..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2019
    9. Pakistan'dan Hindistan'a barış eli
    10. “ABD yaptırımları uluslararası düzeni..
    11. Hakkari’de koruyucu ailelere iftar..
    12. Moskova'da geleneksel Türk sanatları..
    13. Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin..
    14. Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş..
    15. Ozanlı Stuttgart, Union Berlin ile..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Erdoğan'dan Vida'ya tavsiye: En az 3..
    18. Üniversite öğrencileri kiralık..
    19. Fenerbahçe ilk transfer bombasını..
    20. Emine Erdoğan, Afrika Günü iftar..
    21. Fenerbahçe’den 17’lik transfer
    22. Irak Cumhurbaşkanı ile Ürdün Kralı..
    23. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Hakkari..
    24. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    25. Facebook 3 ayda 2.2 milyar sahte..
    26. TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada..
    27. Tırla çarpışan lüks araç bu hale geldi!
    28. Sağlık Bakanı Koca’dan “personel..
    29. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde..
    30. Fikret Orman'dan kadın futbol takımına..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı