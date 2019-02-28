Güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı Bilecik’te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.

Bilecik’te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.

Muğla’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarına Bilecik’i temsilen katılacak olan erkek takımını makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara müsabakalarda başarılar diledi. Yıldız, "Muğla’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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