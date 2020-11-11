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Spor Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Spor

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:20:35 -
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, asbaşkan, finansman ve amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Hakan Avşar ile bir araya gelen Aydın, Beşiktaş Kulübüne güreşçiler için yaptırdığı yeni salondan dolayı teşekkür ederek, "Önceden sporcularımız antrenman yapacak tesis bulmakta zorlanıyorlardı. Şimdi sizin gibi kulüplerimizle el ele vererek bu problemi ortadan kaldırdık. Türk güreşine yaptınız katkılardan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer profesyonel kulüplerin Beşiktaş'ı örnek alması gerektiğini belirten Aydın, "Güreş bizim ata sporumuz. Dolayısıyla tıpkı Beşiktaş gibi diğer profesyonel kulüplerin de güreş şubesi açmalarını ve Türk güreşine destek olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Hakan Avşar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Kulübü olarak Türk güreşinin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Beşiktaş Kulübünden olimpiyat şampiyonları çıkarmak. Önümüzdeki hafta güreşçiler için yaptığımız salonun açılışını da gerçekleştireceğiz. O açılışa Başkanımız Ahmet Nur Çebi özellikle sizleri de davet etti."

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