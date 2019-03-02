Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası - Milli güreşçiler, turnuvanın üçüncü gününde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya kazandı.

Organizasyonda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 74 kiloda da Yakup Gör bronz madalya aldı. Turnuva yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.