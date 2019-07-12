Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası - Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 125 kiloda milli sporcu Taha Akgül, yarı finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde erkekler serbest stil 125 kiloda milli sporcu Taha Akgül, yarı finale yükseldi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 14 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan Taha Akgül, ilk mücadelesinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde İranlı Yadollah Mohammadkazem Mohebi ile karşılaşacak. Turnuva, bu yıl Dünya Şampiyonası'na puan verecek olması dolayısıyla büyük önem taşıyor.

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