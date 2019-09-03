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Gürcü sporcuların kamp için tercihi Erzurum oldu

2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan Erzurum Atlama Kuleleri, Gürcü sporcuları ağırladı.

03 Eylül 2019 Salı 09:58
Gürcü sporcuların kamp için tercihi Erzurum oldu

2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan Erzurum Atlama Kuleleri, Gürcü sporcuları ağırladı. Ski Clab Koba Cakadze Kulübü sporcuları atlama kulelerinde antrenman atlayışları yapıyor.


Gürcü kafile, Erzurum Atlama Kuleleri’nde kampa girdi. Gürcistan’ın Bakuriani kentinden gelen Ski Clab Koba Cakadze Kulübü, gelecek vaat eden 4 erkek üç kadın sporcusunu Erzurum’da kampa aldı. Yaşları 10 ile 13 arasında değişen Gürcü kayakçılar, atlama kulelerinden antrenman atlayışları yapıyor. George Diakonashvili ve Gela Sotishvili antrenörlüğünde antrenmanlara devam eden sporcular, Erzurum’un kamp için ideal bir yer olduğunu söyledi.


Erzurum’u çok sevdiklerini dile getiren Gürcü sporcular, “Herkese tavsiye ederim. Çok güzel tramplinler var. Erzurum’u çok beğendim. Herkesi bu spora davet ediyorum. Uçmak hissi çok güzel, eğlenceli. 10-13 yaş arasında sporcular” dediler.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:58
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