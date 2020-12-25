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Dünya Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi
Dünya

Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi

Gürcistan Parlamentosu’nun, ülkenin uygulaması gereken dış politikayla ilgili onayladığı karar taslağında Türkiye ile olan stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi konusu da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:54:00 -
Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi

Gürcistan Parlamentosunda bugün düzenlenen olağanüstü oturumunda onaylanan 16 maddeli karar taslağında, Gürcistan dış politikası, ülkenin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşması için gereken adımların atılması, stratejik ortak ülkeler ile ilişkilerin daha da pekiştirilmesi gibi öncelikli konular yer aldı.

Ülkenin dış politikasında Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının çözülmesi, buradan göç eden mültecilerin geri dönebilmesi, NATO ve Avrupa Birliği ile tam entegrasyonun sürdürülmesinin en öncelikli konular olduğu belirtilen taslakta şu ifadeler yer aldı:

"Gürcistan'ın dış politikasının en önemli hedefi, barışçıl yollar ve uluslararası destek ile ülkede işgalin sona ermesi, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin onurlu bir şekilde geri (Abhazya ve Güney Osetya) dönmesidir."

Ayrıca taslakta, Gürcistan’ın 2024’te AB’nin tam üye olmak için başvuruda bulunacağı da belirtildi.

Karadeniz bölgesinin güvenliği ve Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi

Karar taslağının 6. maddesinde Gürcistan için Türkiye ve Azerbaycan ile stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin öncelikli olduğu kaydedildi.

Taslakta, "Gürcistan, etkili ve dengeli bir bölgesel politika izleyerek, Karadeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamayı ve sosyal - ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ABD ve Avrupa ülkeleri ile de ikili ilişkilerin güçlendirmesi gerektiği belirtilen karar taslağında, Rusya'nın, Gürcistan'a işgal politikasını uygulamaya devam ettiği ve Tiflis yönetiminin, bu ülkeye karşı uluslararası mahkemelerde açtığı davaların kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

 

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