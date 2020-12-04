  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gürcistan'dan Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı
Aktüel

Gürcistan'dan Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:37:43 -
Gürcistan'dan Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Rusya ile Gürcistan arasında yıllardır devam eden gerginliğin sona ermesinin Rusya'ya bağlı olduğunu belirterek, "Rusya'yı bir kez daha insan hakları ihlallerini sona erdirmeye ve her iki bölgede insan hakları için uluslararası güvenlik mekanizmalarının çalışmasına izin vermeye, Gürcistan'da işgal ettiği bölgelerden askerlerini çekmeye ve uluslararası hukukun temel standart ve ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz." dedi.

Zalkaliani, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarına değindi.

Ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya ve Güney Osetya'daki son gelişmeleri değerlendiren Zalkaliani, Rusya'nın bu bölgelere yönelik saldırgan bir politika sürdürdüğünü savundu.

Birkaç gün önce Rusya ile Abhazya bölgesi arasında birleşik, sosyal ve ekonomik alanın oluşumuna ilişkin ortak bir programın kabul edilmesine tepki gösteren Zalkaliani, Rusya'nın Gürcistan'ın bölgelerini kendine bağlama çabasında olduğunu söyledi.

"AGİT üyesi devletlerden biri olan Rusya Federasyonu'nun Gürcistan ve Ukrayna'da yıkıcı ve saldırgan eylemlerini sürdürmesi endişe verici." diyen Zalkaliani, bu durumun bölgede belli zorluklar yarattığını ifade etti.

Zalkaliani, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'da insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü dile getirerek, iki ülke arasındaki çatışma durumunun sona ermesi için Rusya'nın Gürcistan topraklarından askerlerini çekmesi ve 2008'deki Güney Osetya savaşında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini söyledi. Zalkaliani, şunları kaydetti:

"Çatışmanın uzun vadeli çözümünün temeli, ateşkes anlaşmasının Rusya tarafından uygulanmasıdır. Rusya'yı bir kez daha insan hakları ihlallerini sona erdirmeye ve her iki bölgede insan hakları için uluslararası güvenlik mekanizmalarının çalışmasına izin vermeye, Gürcistan'da işgal ettiği bölgelerden askerlerini çekmeye ve uluslararası hukukun temel standart ve ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz."

Zalkaliani, Rusya'yı ülkesine yönelik hibrit savaşı sürdürmek ve defalarca siber saldırı düzenlemekle de suçladı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Gündem

CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışı..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay