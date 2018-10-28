Gürcistan'da seçim bitti! Kazanan açıklanıyor

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüzde 46,74 olduğu ilan edilirken, resmi sonuçların yerel saat ile gece 2’de açıklanacağı bildirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Merkezi Seçim Kurulu Sözcüsü Ana Mikeladze, seçmenlerin yüzde 46,74’ünün oy verdiğini açıkladı. Mikeladze, resmi sonuçların yerel saatle 02.00’da açıklanmaya başlanacağını bildirdi. Toplam 3 milyon 518 bin seçmen ve 25 adayın olduğu Gürcistan’da Sözcü Mikeladze yaptığı açıklamada, 3 bin 703 noktada oy sayımına başlandığını söyledi.

Seçim öncesi iktidardaki Gürcistan Hayali partisinin yaptığı anketlerde, Salome Zurabishvili yüzde 52,3 ile önde götürürken Grigol Vashadze yüzde 28,1 ile ikinci sırada bulunuyordu. Muhalif anketlerde ise iki rakip yüzde 40 oranla eşit gözüküyordu.