Gürcistan'da muhalefetten genel seçim sonuçlarına ortak bildiri ile tepki

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri, parlamentoya girmeme konusunda ortak bildiri imzaladı.

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve erken seçim talep etmek amacıyla ortak bildiri imzaladı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloğu, Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloğu, Lelo, Avrupalı Gürcistan, Gürcü İşçi Partisi, Demokratik Hareketi, Cumhuriyet, Kanun ve Adalet, Avrupalı Demokratlar, Birlik Gürcistan, Kazanan Gürcistan, Tribün, Adalet İçin, Özgür Demokratlar, Özgürlük, Özgür Gürcistan, Hristiyan Demokrat Hareketi ile Türkiye karşıtı siyaset yürütmekle bilinen ve Rusya'dan destek aldığı iddia edilen Vatanseverler İttifakı partileri ortak bildiriye imza attı.

Bildiride, "partilerin seçim sonuçlarını kabul etmedikleri ve 2020 genel seçimlerinin yasal olmadığı" kaydedildi.

Muhalefet, başkent Tiflis'te iki gün önce binlerce kişinin katıldığı protesto ile seçim sonuçlarına tepki göstermişti.



- Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları



Parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirlemek için düzenlenen seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloğu ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.



Sonuçlara göre 9 siyasi partinin yüzde bir barajını geçerek parlamentoya girmesi bekleniyor.



- İkinci turlar



Seçimlerin ilk kez nispi temsil sistemine göre düzenlendiği Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis, oransal sistem ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Komisyon tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre çoğunluk sistemi ile başkent Tiflis ve ülkenin çeşitli bölgelerinde ikinci turların yapılacağı belirtiliyor.

