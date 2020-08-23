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Aktüel Gürcistan'da minibüs devrildi: 17 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Gürcistan'da minibüs devrildi: 17 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:40:30 -
Gürcistan'da minibüs devrildi: 17 ölü, 3 yaralı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Duşeti belediyesinde bir minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Duşeti belediyesine bağlı Biso köyü yakınlarında yolcuları taşıyan bir minibüsün 80 metrelik uçuruma devrildiği belirtildi.

Açıklamada, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia ve Meclis Başkanı Arçil Talakvadze kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.


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