Gürcistan’da korona nedeniyle ürünlerini satamayan çiftçilerden protesto

Gürcistan’ın Marneuli kentinde köy sakinleri ve çiftçiler, yetiştirdikleri tarım ürünlerini korona virüs tedbirlerinden dolayı satamayınca Azerbaycan ve Ermenistan’a giden merkezi otoyolu kapatarak protesto düzenledi.

Gürcistan’ın Marneuli kentinde köy sakinleri ve çiftçiler yetiştirdikleri ürünleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı satamayınca protesto düzenledi. Büyük şehirlere getirilen giriş-çıkış yasağı nedeniyle yetiştirdikleri ürünleri başkent Tiflis ve ülkenin diğer bölgelerine gönderemediklerini belirten çiftçiler, Şulaveri köy merkezinde Azerbaycan ve Ermenistan’a giden merkezi oto yolu kapatarak yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Ürünlerin satılabilmesi için yolların açılmasını talep eden protestocular, yetiştirdikleri tonlarca ürünlerinin elde kaldığını belirterek tamamının bozulduğunu ifade etti. Göstericilere destek amacıyla Avrupalı Gürcistan Partisi’nin temsilcisi Ahmet İmamkuliyev ve muhalif milletvekili Azer Süleymanov da protestoya katıldı.

Göstericilerin çağrısı üzerine bölgeye Kvemo Kartli Valisi Şota Rekhviashvili ve Marneuli Belediye Başkanı Zaur Dargalli gelirken, Vali Rekhviashvili yerel ürünlerin satışının destekleneceğini bildirerek ürünlerin toplanması için özel araçların gönderileceğini belirtti.

Öte yandan Gürcistan’da hükümet, korona virüsle mücadele kapsamında bankalar, eczaneler ve marketler dışında tüm iş yerlerini kapatılırken büyük şehirlere giriş-çıkışları yasaklamıştı.