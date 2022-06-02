Gürcistan'da gözaltına alınmıştı! Galip Öztürk'ün evinden kilolarca kokain çıktı

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in firari sahibi Galip Öztürk, önceki gün Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün evinde gerçekleştirilen 5 saatlik aramada, 7.2 kilogram kokain ele geçirildi.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre; Gürcistan Savcılığı, Galip Öztürk hakkında yüksek miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamak suçundan yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan Galip Öztürk'ün evinde arama yapıldı. Evinde uyuşturucu madde bulunan Öztürk, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir müebbet de Gürcistan'da yiyebilir!

Başsavcılık tarafından arama sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, "Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022’de Batum’daki G.Ö.’nün dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı olarak soruşturma yürüttü ve 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., aynı gün tutuklandı. Gürcistan Ceza Kanunu’nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesi (özellikle büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak) uyarınca dava açıldı." denildi.

Dün de Gürcistan Maliye Bakanlığı'nın Soruşturma Servisi'nin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılmasıyla ilgili muhtemel gerçeklerin araştırılması sırasında diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda para ile uyuşturucu ve psikotrop maddeler bulunmuş ve mahkeme kararıyla buna el konmuştur.