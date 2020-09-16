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Aktüel Gürcistan'da BM Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu 112. Toplantısı başladı
Aktüel

Gürcistan'da BM Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu 112. Toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:50:38 -
Gürcistan'da BM Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu 112. Toplantısı başladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Yürütme Kurulu 112. Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmasında, "Günümüzde turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya çapında yayılmasından en çok etkilenen sektörlerden biri." ifadesini kullanan Gakharia, ülkesindeki turizm sektörünün de Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti.

Bir yandan salgına karşı mücadele ederken diğer yandan ülkede turizm sektörünün güçlendirilmesi ve Gürcistan'ın uluslararası arenada tanınırlığının artırılması için çeşitli faaliyetleri sürdürdüklerini dile getiren Gakharia, "Gürcistan yeşil bir ülke statüsüne ulaştı ve bugün uluslararası arenadaki en güvenli turizm ülkelerinden biri. Bu da kriz sonrası dönemde yeni bir ekonomik gelişme aşamasına geçmemize izin veriyor." dedi.

Açılışta konuşan UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de dünya genelinde Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği turizm sektörünün yeniden toparlanması için BM'den somut destek aldıklarını söyledi.

Kovid-19 salgının başlamasından bu yana UNWTO Yürütme Kurulu olarak ilk kez bir toplantı yapabildiklerini ifade eden Pololikashvili, "Dünyadaki salgın nedeniyle turizm risk altında ancak Dünya Turizm Örgütü Konseyi salgından bu yana ilk kez toplandığı için bugün gerçekten tarihi bir gün." dedi.

"Boş şehirler ve kapalı müzeler görmek çok zor. Bu duruma çare bulmanın tek yolu bizim tutumumuz ve BM'nin bize verdiği somut destek. Onlara bu destek için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan Pololikashvili, toplantının düzenlenmesine verdiği destek için Gürcistan yönetimine de teşekkür etti.

Toplantının açılışına ayrıca video konferans yoluyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

UNWTO Yürütme Kurulu 112. Toplantısı yarın sona erecek.



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