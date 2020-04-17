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Aktüel

Gürcistan’da bir kişi korona virüs yasağını at ile deldi

Gürcistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

2020-04-17 19:55:45 -
Gürcistan’da bir kişi korona virüs yasağını at ile deldi

Gürcistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.


Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alırken, Gürcistan’da 17 Nisan saat 12.00’den 21 Nisan’a kadar ülke genelinde araç kullanımı yasaklandı. Bugün saat 12.00’de başlayan yasağın ardından halk cadde ve sokaklar da araçları yerini bisikletlerini kullanırken, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ise bir kişi ata bindiği görüldü. Korona virüs yasağını atı ile delen şahıs sosyal medyada gündem oldu.


Gürcistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 370’e, hayatını kaybedenler ise 3’e ulaştı.

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