Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Ruslar Avrupa'ya uçmak için daha önce en çok İstanbul ya da Antalya aktarmalı uçuşlarına talep gösteriyordu. Gürcistan, Rusya vatandaşlarının Avrupa’ya transit uçuşları için yeni bir hat oluşturdu ve bu hat maalesef başarılı oldu.

Son dönemde vize dahil tülü zorlukararağmen Rus turistlerin Avrupa seyahatlerine ilgisi yeniden yükselişe geçti. Kommersant'ın haberine göre ilginin artmasında, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Gürcistan üzerinden gerçekleştirilen aktarmalı uçuşların yaygınlaşması önemli rol oynuyor.



Özellikle Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Almanya ve Kıbrıs gibi destinasyonlara yönelik talep, geçen yıla göre %21 ile %70 arasında bir artış gösterdi.



Bunun yanı sıra, seyahat sürelerinde de artış gözlemleniyor. Habere göre bu durum, Avrupa'daki tatil masraflarının Türkiye ile kıyaslanabilir düzeyde olmasıyla ilişkili.



Turizm sektöründeki yetkililer, Avrupa'ya yapılan otel rezervasyonlarının ve uçuşların, 2024'ün ikinci yarısında ciddi bir artış yaşadığını belirtiyorlar. Örneğin, OneTwoTrip verilerine göre, Ağustos-Ekim 2024 dönemi için Avrupa ülkelerine yapılan uçak bileti rezervasyonlarının toplam satışlardaki payı %16'ya yükseldi. Özellikle Yunanistan, İspanya, Bulgaristan, Macaristan ve İtalya gibi ülkeler, Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında.



Artışın nedenleri arasında, Avrupa'ya yapılan uçuşlarda yeni rotaların eklenmesi ve Schengen vizesi alma sürecindeki zoruklara alışılmış olması var. Yeni uçuş rotaları, özellikle BDT ülkeleri ve Gürcistan'dan aktarmalı seferler ile çeşitlenmiş durumda. Bu, Avrupa'ya ulaşımı daha erişilebilir hale getirirken, tatilcilerin seyahat planlarını da genişletti. Ancak, İspanya gibi bazı ülkelerde ek yeni uçuş rotalarının olmaması nedeniyle bu destinasyonlara olan talepte bir düşüş yaşandı.



Tur operatörleri, Kıbrıs, İtalya ve Yunanistan gibi destinasyonlara olan talebin de belirgin şekilde arttığını bildiriyorlar. Örneğin, Kıbrıs'a olan ilgi %22,5 oranında artarken, İtalya'da bu artış %63'e ulaştı. Yunanistan'da ise bu oran %58 olarak kaydedildi. Bununla birlikte, Avrupa'ya yönelik talebin eski seviyelere tamamen geri dönmediği belirtiliyor. Turizm uzmanları, mevcut kısıtlamalar ve vize verme süreçlerindeki yavaşlamaların, talebin kriz öncesi 2019 seviyelerine ulaşmasını engellediğini görüşünde.

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