Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.

Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.

Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a düzenlediği iki günlük resmi ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. Parlamento Başkanının ofisinden yapılan açıklamada, Kobakhidze’ın Bakü’den Tiflis’e döndüğü belirtildi.

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