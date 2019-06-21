Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.21 Haziran 2019 Cuma 12:11
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan’a düzenlediği iki günlük resmi ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. Parlamento Başkanının ofisinden yapılan açıklamada, Kobakhidze’ın Bakü’den Tiflis’e döndüğü belirtildi.
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