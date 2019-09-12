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"Gürcistan NATO'ya katılmaya hazır"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze: - "Gürcistan NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır"- NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Madeleine Moon: - "Gürcistan hep aklımızda ve asla unutmayız"

12 Eylül 2019 Perşembe 19:41
"Gürcistan NATO'ya katılmaya hazır"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, ülkesinin NATO üyeliği konusunu gündeme getirerek, "Gürcistan, NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon, beraberindeki heyetle başkent Tiflis'te Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze ile bir araya geldi.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve diğer ülkelerin yetkililerin de katıldığı toplantıda, NATO-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Talakvadze, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunu gündeme getirerek, "Gürcistan, NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır." diye konuştu.

Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşanan toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Talakvadze, demokrasiyi güçlendirerek, işgalin sona ermesi ve barış yoluyla ülkenin birleşmesi için vatandaşlarla beraber ortak çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Moon ise NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek verdiğini kaydederek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini biliyoruz ve ülkenizin birleşmesi arzunuzu destekliyoruz. Gürcistan hep aklımızda ve asla unutmayız." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya'nın, dünyanın çeşitli ülkelerinde iç işlere karışma girişiminde bulunduğunu ifade eden Moon, buna karşı mücadele vermek için herkesin ortak çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Moon, NATO ile entegrasyonun zor bir yol olduğunu ve bu yolda reformların uygulanması gerektiğini vurgulayarak Gürcistan'a her zaman destek vereceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:41
  1. NATO PA Başkanı Madeleine Moon Gürcistan'da

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