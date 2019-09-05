Gürcistan Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret



İSTANBUL (AA) - Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. TFF'den açıkalamada, Riva'daki idari merkezde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Gürcistan Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Kakha Chumburidze ile genel sekreter David Mujiri'nin de hazır bulunduğu ifade edildi. Ziyarette, Servet Yardımcı, Başkan Levan Kobiashvili'ye forma hediye etti.



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