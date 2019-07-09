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Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili’den Rus yönetimine çağrı

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan’la Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya yönetimini durumu daha da gerginleştirmemeye çağırdı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:27
Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili’den Rus yönetimine çağrı

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan’la Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya yönetimini durumu daha da gerginleştirmemeye çağırdı.


Rus kanalı Rustavi2’de görev yapan gazeteci Giorgi Gabunia 7 Temmuz tarihinde ‘Postscriptum’ isimli programını sunarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfretmişti. Gürcistanlı gazetecinin Rus lidere yaptığı hakarete sert tepki veren Rus yetkililer Gürcistan’a karşı bir dizi yaptırımlar gerektiğini duyurmuştu.


Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Rusya yönetimini durumu daha da gerginleştirmemeye çağırıyorum” dedi. Zurabişvili, Gürcistan’ın barış politikasının ülkede ve bölgede istikrarı korumanın tek yolu olduğunu söyledi. Rusya’da yaşayan Gürcistan vatandaşlarına hitap eden Zurabişvili, "Ben sizin devlet başkanınızım ve sizin huzur içinde yaşamanız bizim için önemlidir. Hükümet durumu korumak için mümkün olan her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.


Zurabişvili, Gürcistan’daki Rus turistlere de hitap etti ve Gürcistan’ın tarihsel olarak hoşgörünün sembolü olduğunu belirterek, “Bu geleneğin kırılmasına izin vermeyeceğiz. Gürcistan’da yabancılar veya misafirler için herhangi bir tehlikeli olay yaşanmamıştır” diye konuştu


Rus kanalı Rustavi2‘de PostScriptum isimli programın sunucusu olan Giorgi Gabunia, 7 Temmuz’da canlı yayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusça küfretmişti. Bunun ardından gece geç saatlerde kanalın önündesunucuya karşı protesto gösterisi düzenlenmişti. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze ve diğer siyasi yetkililer televizyon kanalında küfredilmesine sert tepkiler vermiş, 8 Haziran tarihinde Rustavi2 kanalı Gabuani’nın iki aylığına görevinden alındığı açıklamıştı

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:27
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