Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
02 Eylül 2019 Pazartesi 11:48
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
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