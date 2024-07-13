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Dünya Gürcistan, Azerbaycan'daki doğrudan yabancı yatırımı: Milyarlarca dolar yatırımı önemli ölçüde artırıyor
Dünya

Gürcistan, Azerbaycan'daki doğrudan yabancı yatırımı: Milyarlarca dolar yatırımı önemli ölçüde artırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 18:19:00 - 2024-07-13 18:33:47
Gürcistan, Azerbaycan'daki doğrudan yabancı yatırımı: Milyarlarca dolar yatırımı önemli ölçüde artırıyor

Gürcistan'dan Azerbaycan'a yapılan doğrudan yabancı yatırım (DYY) 2024 yılının ilk çeyreğinde 9,1 milyon doları buldu.

Gürcistan'dan Azerbaycan'a yapılan doğrudan yabancı yatırım (DYY) 2024 yılının ilk çeyreğinde 9,1 milyon doları buldu.

BMG'de bildiriliyor ki, Azerbaycan Merkez Bankası verilerine göre yapılan hesaplamalara göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,21 yani 3 milyon dolar arttı.

Bu arada Gürcistan'ın doğrudan yabancı yatırımı geçen yılın aynı döneminde 6,1 milyon doları buldu.

Gürcistan'dan gelen doğrudan yabancı yatırımların Azerbaycan'daki toplam doğrudan yabancı yatırım hacmi içindeki payı yüzde 0,6'dır.

Buna karşılık Azerbaycan'dan Gürcistan ekonomisine doğrudan yabancı yatırım 6 milyon dolara (yüzde 1,8) ulaştı.
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2023 sonu itibarıyla Azerbaycan ekonomisine yapılan doğrudan yabancı yatırımın yüzde 6,1 artışla 6,6 milyar dolara ulaştığını belirtmekte fayda var.

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