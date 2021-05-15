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Ekonomi Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alıyor
Ekonomi

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alıyor

Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:08:00 -
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na  tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı Olmak.
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
3.  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ikasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.  Erkek  Adaylar  için  Askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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