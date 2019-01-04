“Gurbette” Fotoğraf Sergisi İstanbul’da

Hollanda-Türk İşgücü Anlaşması bundan tam 55 yıl önce Lahey'de imzalandı. 19 Ağustos 1964'te hayata geçirilen anlaşma ile ilk dönemde Hollanda'ya yaklaşık 5 bin kişi göç etti. O dönemde memleketlerini arkalarında bırakıp çalışmaya giden Türkler, yıllar içinde burada yeni hayatlar kurdu. Zamanın'da “Gastarbeider” yani ‘misafir işçi' olarak adlandırılan birinci nesil süre zarfında her ne kadar göçmen, etnik azınlıklar ve yabancı'lar gibi terimler kullanıldıysa'da yarım asır sonra bu terimler yerini ‘Nederlandse Turken'yani ‘Hollandalı Türkler' kavramına bıraktı. Kısacası zorlukları ve güzellikleri ile inişleri ve çıkışları Hollanda'da ‘kollektif' bir tarihimiz oluştu.

Şimdi ki nüfusu 500 bine yakın olan Hollanda'daki Türkler ülkedeki en büyük azınlık gurubu oluşturduğu gibi siyasetten, kültüre, araştırmadan iş verenine kadar her sektörde temsil ediliyorlar. Peki ama yarım asırda bu süreç nasıl bu aşamaya geldi? İşçi göçü anlaşması neden yapıldı? Birinci nesil Türkler Hollanda'da nereler'de çalıştılar? Birinci nesil ne tür şartlar içinde yaşamlarını idare ediyorlardı? Pansiyon hayatları nasıldı? Birinci nesilin Hollandalı komşuları ile geçimleri nasıldı?

Hollandalı'lar 1960 yıllarında Türkler için neler düşünüyorlardı?

Bunun yanında dil sorunları, aile birleşimi, kültür,spor, siyaset ve inanç ile alakalı benzeri konular hepsini “GURBETTE” fotoğraf sergisinde derledik. Gurbette fotoğraf sergisinde ziyaretciler fotoğraflar ve hikayeler eşliğinde bu yarım asırlık ‘kollektif' tarihimizi görme ve okuma fırsatı bulacaklar.

Fotoğraf Sergisi

Hollanda'ya Göç fotoğraf sergisi Arastirmacı ve yazar, Şahin Yıldırım'ın 2014 teki ‘50 jaar, 50 verhalen' kitabından esinlerek gerceklestirildi. Bu sergi daha önce Hollanda'da farklı şehirler'de duzenlendi.

Sergimiz 2014 yılında işçi göçünün 50. yılı çerçevesinde hazırlandığından dolayı 50 adet fotoğraftan olusmaktadır. Bu fotoğrafların 25 tanesi Türkiyenin farklı illerinden gelerek Hollanda'ya yerleşen birinci nesil'den diğer 25 tanesi ise Hollandalı vatandaşların (iş verenler, komşu, öğretmen, tercüman, iş arkadaşları vs.) fotoğraflarından oluşmaktadır. Sergi de bu fotoğrafların yanı sıra kişilere ait hikayelere, geçmiş döneme ait fotoğraflara ve pasaport, mektup gibi kişisel eşyalara yer verilecektir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin de çeşitli sanat dallarındaki “Göç” temalı eserleri sergilenecektir.

Şahin Yıldırım: “Hollanda ve Türkiye ilişkileri çok yönlü ve köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Şöyleki 1612 yılında I. Ahmet'in izni ile Hollanda'dan gelen Cornelis Haga'ya İstanbulda ticaret yapma izni verilir. Böylece Hollanda Krallığını resmi olarak ilk tanıyan Osmanlı imparatorluğu olur. Bunun yanı sıra 16.yy sonlarına doğru Osmanlı'dan Hollanda'ya armağan edilen lale, ilerleyen yıllarda ulusal bir sembol haline gelir. Ayrıca 1923'de Türkiye Cumhuriyetini resmi olarak tanıyan ilk ülke Hollanda olur. Bu ikili ilişkilerin dahada güçlenmesi için 1935 yılında Kraliçe Wilhelmina ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hollanda- Türk kurumu kurulur. Tarih boyunca hem ekonomik hemde kültürel bir çok alanda ortak paydası olan iki milletin 19 ağustos 1964 yılında ilişkileri işçi anlaşmasıyla devam eder. Bu yıl (2019'da) Hollanda'da 55. Yılını dolduran Hollandalı Türklerin nüfusu 500 bini aşmış durumda ve her alanda temsil edilmektedirler. Bizimde ‘GURBETTE' fotoğraf sergisi ile amacımız Hollanda'daki kollektif tarihimizi kayit altina almak ve yeni nesillere aktarmaktır. Nitekim tarihi unutan bir millet yok olmaya mahkumdur. Bu serginin ayrica diğer bir amacı ikili ülke ilişkilerine katkı sağlamaktır.

Tarih, sanat ve kültür sevenler “GURBETTE” fotoğraf sergesinde Hollanda- Türkiye ilişkilerinin geçmiş 55 yılına dair tüm konuları 3 dilde (Ingilizce, Hollandaca ve Türkce) okuma fırsatı bulacaklar. Sergimiz 7 -20 Ocak 2019 tarihine kadar Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi Kadıköy Istanbul'da sanat severlerle buluşmayı bekliyor.

'Gurbette' Fotoğraf sergisi

Ne zaman: 7-20 ocak 2019'da

Açılış Saati: 16.00

Açılış Yeri: Marmara Üniversitesi

GözTepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Resim- İş Eğitim ABD. Atatürk Sanat Merkezi

Kadıköy, İstanbul, 34722