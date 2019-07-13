Gurbetçiye Modalife’dan kaçırılmayacak kampanya! Modalife Mobilya avantajlı fiyatlarının yanı sıra birde gurbetçilere 1 günde teslim imkanı sunuyor.

Tüm Türkiye’ye ürün teslimatı yapan Modalife Mobilya 6.990 TL’den başlayan Düğün Paketleri (Koltuk Takımı, Yemek Odası Takımı, Yatak Odası Takımı) dahil olmak üzere stoklarında bulunan bütün ürünleri 1 günde teslim ediyor.



Üstelik Modalife mobilyadan düğün paketi alana yatak+baza hediye.



Yatak Odası Takımı alana baza hediye.



Fabrikadan halka satış yapan Modalife Mobilyanın kaçırılmayacak kampanyalarından yararlanmak için www.modalife.com adresini ziyaret edebilir yada size en yakın Modalife Mobilya mağazasına gidip satış temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz.

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