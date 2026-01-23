Gurbetçinin birikimi hedefte! Schmidt Schneider’in 1 milyon Euro’luk hukuk mücadelesi

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de üye olduğu konut kooperatifi tarafından, yaklaşık 1 milyon Euro dolandırıldığını iddia etti.

2009'da bir gazete ilanı üzerine Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye olduğunu anlatan Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz' dedi.

Bunun üzerine kooperatife noter geldi. Yazıyı okumamıza bile fırsat vermeden imzalamamız istendi. İmzaladıktan sonra hepimizi yemeğe götürdüler. Bu vekâletname ile Mahmut Öztürk 18 dairemi başkalarına devretmiş.

Devirden sonra da hayatını kaybedince sadece 4 dairem kalmıştı. Kooperatifin yeni başkanı Birsen M. de o 4 daireyi, kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek göstermiş.

HACİZ ŞOKU DA YAŞADI

Borç ödenmeyince, onlara da haciz gelmiş. Bana 'Parayı ver, haczi kaldıralım, dairelerini teslim edelim' dediler. 31 Aralık'ta dairelerin teslim edileceğine dair protokol yaptık. Ben de 3 milyon 500 bin lira ödedim. Ancak daireleri teslim etmediler. Ön ödeme olarak 250 bin euro ödemiştim.

Devamındaki ödemelerimle bu rakam 860 bin euro'ya ulaştı. Şu anda tek bir dairem yok. Dairelerle birlikte toplam zararım 1 milyon euro'yu buldu. Yani vekâlet verdikten sonra yediğim o yemek bana 50 milyon liraya mal oldu.

Meğer dolandırılmamın kutlama yemeğine katılmışım. Kooperatifin borçlarını bahane ederek bizden 1 buçuk milyon lira gibi yüksek meblağlar istediler. Ödeyemeyenleri ise mahkemeye vererek dairelerini ellerinden alıp, kendi eş dost ve akrabalarını hak sahibi yaptılar.

Kooperatif başkanı Birsen M., Cengiz M. bizim paralarımızla lüks bir yaşam sürüyor. Şu anda benim paramla cipe biniyorlar. Birsen M. ve eşi Cengiz M. hakkında Kayseri savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.