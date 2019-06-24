Gurbetçilerden Erdoğan’a çağrı: THY fiyatları düşürsün, vatanımıza gelemiyoruz

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yaşadıkları ülkelerden tatillerini Türkiye’de geçirmek üzere uçak bileti almak isteyen gurbetçiler, fiyatlardaki aşırı artıştan şikayetçi. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlar dört gözle bekledikleri tatil sezonunda biletlerini alarak Türkiye’ye gelmek istiyorlar fakat uçak biletlerindeki aşırı artış nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

“Uçak biletlerindeki uçuk artışlar bizi borçlanmaya itiyor”

Türkiye’ye mecburi olarak gelmek isteyen gurbetçilerin vatan sevdasının suistimal edildiğini düşünen Bekir Akkuş, “15 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Her iki senede bir Türkiye’ye gelmek için çaba gösteriyoruz fakat uçak biletlerindeki artış bizleri çok zorluyor. ‘Yaz tatili için Türkiye’ye gideceğiz’ diyerek para biriktiriyoruz, çocuklar büyük bir heyecanla o anı bekliyor ancak biletlerdeki aşırı artış bizi borçlanmaya itiyor.” dedi.

“Uçak şirketleri bizleri suistimal ediyorlar”

Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Fatma Çankaya ise, “4 kişilik bir aileyiz ve maalesef uçak bileti 2 bin Euro’yu aşıyor. Kış dönemi uçak biletleri çok uygun iken yaz döneminde biletler çok aşırı yükseltiliyor. Uçak şirketlerinin bizleri suistimal ettiklerini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Türk Hava Yolları üzerinden bizlere kolaylık sağlanmasını istiyoruz”

Uçak fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden 32 yaşındaki Ali Keskin de düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Almanya’da geçinmek artık çok daha zorlaştı. Burada yaşayan vatandaşlarımız yaz döneminde güzel vatanımıza giderek tatillerini orada geçirmek istiyor. Ailelerimizi, akrabalarımızı ziyaret ederek sıla-i rahim yapmak istiyoruz fakat uçak biletlerinin aşırı artması bizi çok zorluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bu sıkıntımızı gidermesi noktasında yardım bekliyoruz.”

Zeynep Kılıç: Bu duruma kim ‘dur’ diyecek?

Uçak biletlerine uygulanan fahiş zamlara sınır getirilmesi gerektiğini belirten gurbetçilerden Zeynep Kılıç ise “‘Vatanımızla bağımız kopmasın, çocuklarımız akrabalarını görsün’ diyerek en azından 3 senede bir uçakla Türkiye’ye gelmeye çalışıyoruz. Bakın her sene değil 3 senede bir ülkemize gelmek istiyoruz fakat biletlerdeki artışlar bizi sıkıntıya düşürüyor. Uçak şirketleri cenazelerimiz Türkiye’ye giderken de gurbetçimiz vatana gelirken de fırsatçılık yapıyorlar. Bu duruma kim ‘dur’ diyecek?” diye sordu.